È il primo settembre del 1931 quando a Milano Lambrate da Giuseppina Lombardini e Giacinto Mondaini, pittore e umorista della rivista satirica Il Bertoldo, nasce Alessandrina Mondaini.

Per tutti “Sandra", diventa famosa già da piccolissima, quando il padre la fa comparire a soli sei mesi in una campagna di sensibilizzazione contro la tubercolosi. Negli anni Quaranta aiuta la famiglia lavorando come modella per la rivista «Mani di Fata» e poi per Borsalino.

Il debutto sul palcoscenico risale al 1949 con una parte nella commedia “Ghe pensi mi” di Marcello Marchesi, al Teatro Olimpia di Milano. Nel 1955 la vera svolta della sua carriera quando viene chiamata da Erminio Macario che due anni prima l'aveva vista lavorare come “generica” in uno dei primi programmi della tv italiana.

Nel 1958 incontra il giovane Raimondo Vianello, il quale quattro anni dopo (1962) diventerà suo marito e compagno di vita e di lavoro. Insieme con lui e a Gino Bramieri, formano un trio che s'impone con successo. Poi viene chiamata da Garinei e Giovannini per interpretare la commedia musicale “Un mandarino per Teo”, accanto a Walter Chiari, Alberto Bonucci e Ave Ninchi. Dopo questa esperienza si dedica soprattutto alla televisione, nella quale aveva cominciato a lavorare nel 1953.

La tv resta il suo habitat naturale: il primo grande successo arriva con un classico come “Canzonissima” (1961-62), dove interpreta il personaggio di Arabella. La coppia Vianello-Mondaini porta invece in scena negli anni Settanta il varietà, come “Sai che ti dico?” (1972), “Tante scuse” (1974), “Noi... no” (1977), “Io e la Befana'”(1978), “Stasera niente di nuovo” (1981).

Dal 1982 la coppia passa alle reti Fininvest dove presentano “Attenti a quei due” (1982), “Zig Zag'”(1983-86) e la trasmissione che porta il loro nome: “Sandra e Raimondo Show” (1987). Dal 1988 sono interpreti su Canale 5 della sit-com “Casa Vianello”, un grande successo che rientra a pieno titolo nella storia della tv.

La sua lunga carriera annovera anche alcune commedie sul grande schermo: “Noi siamo due evasi” (1959), “Caccia al marito” (1960), “Ferragosto in bikini” (1961) e “Le motorizzate” (1963).

Sandra Mondaini è morta il 21 settembre 2010 all'età di 79 anni, cinque mesi dopo la morte del marito: insieme fino alla fine.

(Unioneonline/D)





