Tanti auguri a Giorgia Palmas.

La modella e showgirl di origine sarda – nata a Cagliari il 5 marzo 1982 – spegne 42 candeline sulla torta.

Oggi vive e lavora a Milano e proprio da Milano ha postato in questi giorni una foto per “ricordare” il compleanno in arrivo. «Io che saluto con nonchalance i miei 41 anni…», ha scritto Giorgia su Instagram, in calce a un’immagine che la ritrae elegantissima e in splendida forma.

E, sotto al post, sono tantissimi i commenti di fan e follower con complimenti ed auguri per la festa, da trascorrere in famiglia, con il marito Filippo Magnini, che ha sposato due volte (civilmente nel 2021 e in chiesa nel 2022) e con le due figlie.

