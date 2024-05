Maestosità, malinconia, l'allegria di una festa popolare. Le sensazioni messe in musica dal grande compositore russo Čajkovskij hanno risuonato sabato notte al Comunale di Sassari grazie all'orchestra dell'ente de Marialia de Carolis diretta dal violinista Massimo Quarta.

Anche il secondo appuntamento della stagione sinfonica ha riscosso applausi convinti. Nell'apertura dedicata al Concerto per violino e orchestra in Re Maggiore op. 35 hanno risaltato la tecnica e la capacità interpretativa di Quarta, uno dei migliori violinisti a livello internazionale. Tanto che nel richiesto bis si è esibito in una pirotecnica interpretazione del Capriccio n°1 di Paganini.

La seconda parte del concerto è stata dedicata alla Sinfonia N. 4 in Fa minore op. 36. Qui sono state evidenziate la qualità dell'orchestra dell'ente sassarese e la bella sintonia col direttore Quarta che ha diretto l'esecuzione dello Scherzo solo con lo sguardo, rimanendo assolutamente immobile.

Prossimo appuntamento sabato 11 maggio con Umberto Benedetti Michelangeli e la pianista Leonora Armellini.

© Riproduzione riservata