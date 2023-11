Tanti auguri ad Alessandro Borghese.

Lo chef, uno dei volti più noti dei programmi culinari della televisione italiana, compie oggi 47 anni.

Nato il 19 novembre 1976 a San Francisco, negli Usa, è figlio dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese.

Ha iniziato la sua carriera nella ristorazione lavorando come cuoco a Londra, a Parigi, negli Usa e sulle navi da crociera. Poi in Italia, in diversi ristoranti di Milano e Roma.

Nel 2017 apre il suo primo ristorante proprio nel capoluogo lombardo e nel 2022 inaugura il secondo, nella Capitale, entrambi con il motto che è anche la sua idea di cucina: “Il lusso della semplicità”.

Ma, come detto, Alessandro Borghese è diventato un personaggio familiare anche per la conduzione di numerosi programmi televisivi dedicati alla cucina, da “Quattro ristoranti” a “Cuochi d’Italia”, fino al recente “Celebrity chef”.

Sposato dal 2009 con Wilma Oliverio, ha due figlie, Alexandra e Arizona.

(Unioneonline/l.f.)

