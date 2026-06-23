La musica sinfonica approda a Sorso grazie alla collaborazione tra il Comune e l'ente Marialisa de Carolis. Sabato alle 21 il complesso monumentale della Billèllera con il suo anfiteatro restaurato di recente ospiterà uno dei concerti più celebri al mondo: "Le Quattro Sragioni" di Antonio Vivaldi.

L'evento a ingresso libero vedrà come protagonisti l'Orchestra dell'Ente de Carolis, con il violinista Michelangelo Lentini, che farà anche da divulgatore spiegando il carattere descrittivo dei diversi sonetti relativi a ciascuna Stagione.

Il carattere piacevolmente discorsivo dell'iniziativa e l'interessante confronto tra sonetto e musica rendono il concerto particolarmente accessibile a un pubblico eterogeneo. Dai più giovani agli ascoltatori più maturi, tutti saranno coinvolti in un percorso nel quale suoni, immagini e parole si intrecciano per evocare la natura e stimolare l'immaginazione, offrendo un'esperienza di ascolto ricca di suggestioni.

“Accogliamo con grande soddisfazione questo primo appuntamento nato dalla collaborazione tra il Comune di Sorso e l’Ente de Carolis, una delle più prestigiose istituzioni culturali musicali della Sardegna - afferma il sindaco Fabrizio Demelas -. Ospitare un capolavoro universale come “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi presso l’Anfiteatro della Billèllera, assume per Sorso un significato particolare: significa offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza culturale di alto livello, ma anche creare un’occasione di incontro tra arte, storia e paesaggio, in uno scenario di straordinaria suggestione. Ringrazio il Presidente Antonello Mattone, il Direttore artistico Alberto Gazale, il Maestro Michelangelo Lentini, l’Orchestra dell’Ente de Carolis e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento”.

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