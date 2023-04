Una serie di appuntamenti musicali a Pula per animare le mattine domenicali in piazza Del Popolo: il Comune, in collaborazione con la Pro loco e l’associazione dei commercianti Vivi Pula lancia “A mengianu”, un cartellone di concerti che terrà compagnia ai residenti e ai primi turisti per tutta la primavera.

Si parte domenica alle 11 con l’esibizione di Alice Marras e Federico Valenti; il 23 aprile sarà la volta dei Betty Loop, Elisabetta Delogu e Alessia Olla. Il 7 maggio, spazio ai Naked, Pierpaolo Abis e Alessia Olla.

Gli appuntamenti domenicali con la musica dal vivo prima dell’ora di pranzo si concluderanno il 21 maggio, con l’esibizione di Adele Grandulli e Ninni Montalbano.

Donatella Fa, assessora al Turismo e allo Spettacolo, sottolinea l’obiettivo degli appuntamenti domenicali mattutini: «Si tratta di una formula nuova, con questi concerti vogliamo intrattenere le persone che la mattina escono per godersi una passeggiata in centro e magari andare a pranzo fuori. Con il cartellone di eventi musicali della mattina, e quello degli appuntamenti pomeridiani, puntiamo a rendere viva Pula in questi mesi pre-estivi».

