Aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per l'annualità finanziaria 2022 /2023 per il finanziamento di progetti regionali per la Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi".

L'intervento finanzia esclusivamente progetti presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna.

La promozione riguarda vini a denominazione di origine protetta; vini a indicazione geografica protetta; vini spumanti di qualità; vini spumanti di qualità aromatici; vini con l'indicazione della varietà.

I progetti devono essere inviati all'Agenzia Argea entro e non oltre le ore 12 del 15 luglio 2022.

Tutti i dettagli sul sito della Regione Sardegna.

