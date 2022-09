“Abbiamo programmato le misure necessarie, anche di carattere organizzativo, affinché entro un mese tutte le aziende agricole e zootecniche ricevano i contributi di immediato sostegno spettanti per i danni subiti, ai quali seguiranno altri interventi economici già programmati".

Così il presidente della Regione Christian Solinas, anche Commissario delegato per le attività relative all’emergenza derivante dagli incendi boschivi di luglio 2021 nel Montiferru e ad Ales-Villaurbana, sulla disposizione del Segretario generale della Regione.

“Non era ammissibile un ulteriore ritardo nel sostegno alle aziende ubicate nel territorio colpito da quella grave emergenza - ha aggiunto - Intervento ancor più necessario in questo periodo di forte crisi, legato al rincaro dei costi dell’energia, che sta mettendo a dura prova il nostro tessuto produttivo. Questi contributi saranno fondamentali per evitare la chiusura o la riduzione delle attività. Nell’Ordinanza presidenziale, tempestivamente emanata, erano indicati i danni da ristorare: spese per l’acquisto di foraggi, per la riparazione di recinzioni e impianti, per l’approvvigionamento idrico degli animali e per il riacquisto degli alveari”.

“Entro cinque giorni – ha spiegato il Segretario generale, Francesco Scano - l’agenzia Laore, incaricata per le attività relative all’erogazione dei contributi, emetterà un avviso per la presentazione delle domande da parte delle aziende ubicate nel territorio colpito dall’emergenza, mentre entro 20 giorni dalla presentazione della domanda verrà concluso il procedimento con un provvedimento di concessione o di rigetto. Infine, nei successivi cinque giorni, il servizio della Protezione civile eseguirà il pagamento al beneficiario”.

