L’Assessorato regionale del Lavoro comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo telematiche (DCT) relative all’avviso per la concessione di contributi a favore delle associazioni cooperativistiche.

L’avviso è rivolto a organismi regionali e/o territoriali e, appunto, associazioni cooperativistiche, giuridicamente riconosciute e operanti in Sardegna.

La domanda potrà essere presentata fino alle ore 23.59 del 5 agosto 2022, esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo SIL, reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna.

