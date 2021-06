La Fondazione Sardegna Film Commission ha pubblicato l'avviso pubblico per il contributo forfettario una tantum a favore delle imprese e degli organismi che si occupano di esercizio cinematografico (non provvisti di codice Ateco Ista 2007 59.14.00), per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia da Covid-19 e ai mancati incassi.

Possono presentare domanda le aziende con sede operativa in Sardegna.

Il contributo forfettario una tantum sarà di cinquemila euro massimo per ogni soggetto.

Qualora l'importo complessivamente richiesto sia superiore alla somma disponibile, il contributo spettante a ciascuna impresa/organismo verrà proporzionalmente ricalcolato.

Le domande per la concessione del contributo e tutta la documentazione necessaria dovranno essere inviate entro il prossimo 25 giugno.

I dettagli nell’avviso pubblico disponibile online sul sito della Regione Sardegna.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata