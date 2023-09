Si chiama “Linea amica” il progetto curato dal circolo dei sardi “Shardana” di Varsavia, in Polonia, dedicata agli emigrati o a chi abbia in programma di trascorrere un periodo all’estero.

L’obiettivo, spiegano dall’associazione presieduta da Alberto Defraia, è quello di «fornire un supporto completo e competente ai sardi che intendono stabilirsi o espandere la loro attività imprenditoriale in Polonia. Grazie all'assistenza di esperti qualificati nei settori legale, economico e sociale, le persone interessate potranno ricevere risposte chiare e professionali alle loro domande su di lavoro, avvio d'impresa e regolamenti locali».

«La tutela del principio fondamentale di assistenza ai sardi, sia quelli residenti in Sardegna che degli espatriati – aggiungono dallo “Shardana” -, rappresenta il cuore di questo progetto», realizzato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, assessorato al Lavoro e alle Politiche Sociali.

«Questa iniziativa è un passo avanti per aiutare i sardi a realizzare i propri progetti professionali e imprenditoriali in Polonia. Vogliamo facilitare l'integrazione dei sardi nel tessuto lavorativo polacco e promuovere la diffusione della cultura sarda in questo Paese», sottolinea Defraia.

Intento comune, fra “Shardana” e Regione è quello di «favorire la crescita professionale e personale dei sardi, sostenendo la realizzazione delle loro ambizioni lavorative all'estero, sapendo che creare ponti economici e culturali fra la Sardegna e la Polonia possa essere sicura fonte di sviluppo sostenibile per la nostra terra».

Per informazioni sul progetto, si può scrivere a shardana.polska@gmail.com o visitare la pagina Facebook del circolo “Shardana”.

