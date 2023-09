«Essere scelti per pettinare le concorrenti del concorso di Miss Italia è stata una grande soddisfazione: dopo 37 anni di lavoro prendere parte ad un evento così importante mi riempie di orgoglio».

Luca Ambu, 55 anni parrucchiere di Capoterra, è stato scelto – unico nel territorio – per realizzare le acconciature delle ragazze che hanno preso parte alle fasi finali del concorso di bellezza più longevo d’Italia.

«Ho avuto la possibilità di lavorare in due tappe, quella in cui è stata eletta Miss eleganza, e per la finale di Miss Sardegna che si è svolta al Forte Village – racconta Luca Ambu -, prendere parte ad eventi di questa portata è un’esperienza davvero gratificante, e ti fa capire quanto lavoro ci sia dietro a una manifestazione così importante come Miss Italia. Faccio il parrucchiere da quando avevo appena 17 anni, sono felice di questa opportunità: dedico questo mio piccolo successo, che va comunque diviso con i miei collaboratori, alla memoria del mio socio, Tore Murgia».

