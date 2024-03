Cinema sardo sul grande schermo della Filmhuis Klappei di Anversa, in Belgio.

L’appuntamento con la rassegna che promuove i registi isolani è per sabato 23 marzo a partire dalle 14.30. I cortometraggi saranno introdotti da Gianluca Pistis, tirocinante Erasmus dell'Università di Cagliari presso la Società Dante Alighieri di Anversa.

Quest’ultima ha costituito il cineclub “Made in Italy” che propone ogni mese un film italiano alla Filmhuis Klappei. I film sono spesso preceduti da un’introduzione a cura del presidente del Comitato Dante Emiliano Biagio Manzillo, studioso di critica cinematografica.

Le pellicole di "Visioni sarde" sono in lingua originale, molti dialoghi sono in sardo ma con i sottotitoli in inglese.

Verranno proposti: "Dalia" di Joe Juanne Piras, "Giù cun Giuali" di Michela Anedda, "Incappucciati, Foschi" di Nicola Camoglio, "Quello che è mio" di Gianni Cesaraccio, "La punizione del prete" di Francesco Tomba, Chiara Tesser, "Ranas" di Daniele Arca, "Spiaggia libera" di Ludovica Zedda, "Ti aspetto qui" di Gabriele Brundu, "Tilipirche" di Francesco Piras.

"Visioni sarde" è sostenuta dalla Fondazione Sardegna Film Commission. Nata nel 2014 quale Sezione dello storico Festival "Visioni Italiane" della Cineteca di Bologna, è distribuita a cura dell’Associazione dei sardi "A. Gramsci" di Torino e dell'associazione bolognese "Visioni da Ichnussa".

