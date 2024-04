Tappa a Barcellona per la rassegna di cinema “Visioni Sarde”. Il 22 aprile l’Assòtziu de sos Sardos propone l’appuntamento alla Filmoteca de Catalunya a partire dalle 18.

L’associazione ha inserito l’evento nella "Rassegna d'aprile", un ricco programma di manifestazioni volute dalla presidente Claudia Soggiu e dal direttivo del circolo per valorizzare i talenti sardi nella città catalana.

Tante le iniziative che per un mese coinvolgeranno cultori della letteratura, musicofili e cinefili per mostrare all'estero le molte facce della cultura sarda. Tradizione e modernità, musica classica e d'avanguardia, fantasia e realtà, mille aspetti e contraddizioni trasformate dagli artisti in opere che aiutano a capire la Sardegna e il mondo attuale.

Il 4 aprile al Reial Club Nàutic de Barcelona – Salò dels Nobles Salvatore Fadda, Carlo Andrea Pensavalle e Francesca Brembilla, in collaborazione con la Xarxa Vives d’Universitats, hanno presentato il loro progetto di ricerca sul tema "Educarsi alla resilienza". L'incontro è stato scandito dagli interventi musicali di Beppe Dettori.

Il 6 aprile, nella sede dell’Associazione al Raval l’intervento musicale di Riccardo Pittau (tromba). Non è mancato il momento conviviale con la degustazione dei prodotti enogastronomici sardi.

La giornata del 5 aprile è stata dedicata agli amanti della letteratura e della musica. Alla libreria italiana "Le Nuvole" Alberto Capitta ha presentato il suo ultimo romanzo “La Tesina di S.V.”. Hanno moderato l'incontro letterario Cecilia Ricciarelli e Francesco Bellinzis. Nello storico locale Jamboree di Plaça Reial si è poi esibita Vanessa Bissiri con sua ultima opera in musica “Empatica". La cantante sarda è stata accompagnata da Carlo Doneddu (chitarra classica), Giancarlo Scevola (chitarra elettrica), Sergio Rojas (basso) e Coco Sauventre (batteria).

Il 6 aprile all'Auditorium del Centre Artesà Tradicionàrius il concerto di Paolo Angeli, musicista d'avanguardia, conosciuto per la sua chitarra sarda preparata a 18 corde.

E il 22 aprile ci sarà la proiezione dei cortometraggi sardi.

"La punizione del prete” di Francesco Tomba e Chiara Tesser sarà sottotitolato in catalano.

Saranno proposti con i sottotitoli in spagnolo: “Giù cun giuali” di Michela Anedda, “Incappucciati, foschi” di Nicola Camoglio e “Tilipirche” di Francesco Piras.

Saranno invece sottotitolati in inglese: “Dalia” di Joe Juanne Piras, "Quello che è mio” di Gianni Cesaraccio, “Ranas” di Daniela Arca, “Spiaggia libera” di Ludovica Zedda, “Ti aspetto qui” di Gabriele Brundu.

