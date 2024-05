Cultura e musica è il binomio proposto dal circolo sardo “Amici Mediterranei” di Arnhem, in Olanda.

Sabato 25 maggio, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura, alle 16.30 la presentazione di “Figli di Sardegna”, libro della scrittrice Stefania Cuccu: una raccolta di storie di vita legate all’Isola. «Sarà un piacere ascoltare questi racconti di persone semplici – commenta il presidente dell’associazione, Mario Agus -, di chi vive in Sardegna e di chi è andato via. Creso sia importante conoscere il passato per affrontare e vivere il futuro».

Alle 18, seguirà l’esibizione della cantante Federica Olla e del chitarrista Antonio Macis.

Alle 21 la chiusura della manifestazione.

Il giorno dopo, il duo sarà ospite della pizzeria ristorante Pibia di Apeldoorn dove, dalle 17.30, i padroni di casa presenteranno pietanze tipiche della Sardegna per farle conoscere agli olandesi.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata