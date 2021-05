Tre giorni di eventi dedicati al rapporto tra la letteratura sarda e il cinema: è l’affascinante proposta dell'Istituto italiano di Cultura di Praga e che nasce nell'ambito del progetto "Sardegna. L'isola delle meraviglie", finalizzato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico dell’Isola.

Il via con la visione del film "Padre padrone" di Paolo e Vittorio Taviani, in versione originale con sottotitoli in ceco e in inglese. Oggi, dalle 18 alle 22, sarà la volta del documentario "Dalla quercia alla palma: 40 anni di Padre padrone" di Sergio Naitza, una produzione del 2017 che raccoglie ricordi, curiosità e aneddoti sul celebre film attraverso la testimonianza dei registi e dei protagonisti della pellicola. Conclusione domani alle 18 con la conferenza web "La letteratura sarda e il cinema", che vedrà la partecipazione di Alice Flemrová (Università Carlo IV di Praga), Sergio Naitza (regista e giornalista), Salvatore Mereu (regista), Alessandro Marini (Università Palackì di Olomouc) e Maria Bonaria Urban (Università di Amsterdam); l'incontro si terrà in italiano con traduzione simultanea in ceco sulla piattaforma Zoom.

Il progetto ha il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con l'ENIT - Ente Nazionale Italiano per il Turismo e CAMIC - Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca.

