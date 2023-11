Arriva in finale “Gli Ospiti”, il documentario diretto da Simonetta Columbu che partecipa alla sezione “Visioni Doc” della 29esima edizione di “Visioni Italiane”, il festival bolognese che vede in concorso i migliori corti, mediometraggi e documentari della produzione nazionale.

Il film d'esordio alla regia della giovane attrice cagliaritana sarà presentato martedì 14 novembre nella Sala Mastroianni del cinema Lumìère di Bologna alle 22.30.

LA TRAMA - "Gli Ospiti" sono i pazienti di un centro di igiene mentale in Sardegna. Vivono immersi in una dimensione in cui sembra non esistere il tempo. Le loro inquietudini si trasformano in sofferenti silenzi. Le loro giornate sono immerse in un tempo lento e dilatato in cui sembra esserci spazio solo per rinascere. Alcuni hanno compiuto omicidi, altri son stati vittime di atroci violenze, ma tutti hanno conservato o ritrovato un'incredibile e poetica innocenza, tra rimozione e ricordo.

IL CAST – Sotto la regia di Simonetta Columbu recitano Giuliana Obinu, Giuseppe Obinu, Angela Pisano, Santi Calabrese, Liviana Espa, Fernando Stassi, Giuseppe Murgia, Ida Adami, Pasqualina Paba, Andrea Raccis. Fotografia di Enrico Monni e Simonetta Columbu. Suono di Roberto Cois. Musiche originali di Emanuele Vesci. Cover di Sonia Pambira. Montaggio di Simonetta Columbu. Distribuito da Pathos Distribution con il supporto di Giffoni Hub.

Il film è sostenuto da Fondazione Sardegna Film Commission.

Simonetta Columbu, classe 1993, è tra le più apprezzate attrici italiane della nuova generazione. Ha studiato al Duse International Roma. Dopo aver interpretato lungometraggi come “Su re” diretto da suo padre Giovanni e cortometraggi come “Disco Volante” di Matteo Incollu, primo Premio a “Visioni Sarde”, ha debuttato sul grande schermo con “Io sono Tempesta” (2018) di Daniele Luchetti. È stata protagonista nella serie “Che Dio ci aiuti” (2019-2021). Nel 2021 ha recitato in “Mollo tutto e apro un chiringuito” di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Marco De Crescenzio.

