Saranno consegnate domani mattina in vescovado le palme “filadas” (intrecciate) dai soci del circolo “Su Nuraghe” di Biella. Le piccole opere d’arte verranno portate in chiesa in occasione della domenica delle palme.

A intrecciarle, secondo antichi schemi compositivi, Federico Scannella e Walter Nobile. Anche quest’anno, la comunità sarda a Biella donerà al vescovo Roberto Farinella la palma caratterizzata da “su siddu”, l’unica ad essere realizzata con una piccola sfera posta in cima alla composizione a indicare giurisdizione.

Preceduto dal suono delle launeddas di Maurizio Caria e di Nicola Diana, un gruppo di soci di “Su Nuraghe” in abiti tradizionali percorrerà i cinquecento metri del centro cittadino per raggiungere l’episcopio, muovendo i passi dalla sede, la casa dei Sardi di via Galileo Galilei.

