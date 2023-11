Si terrà dal 13 al 16 dicembre, al circolo sardo “Rinascita” di Oberhausen, la settimana dedicata alla Sardegna. Ricco il programma che, come conferma il presidente Franco Sogus, «richiede un grande sforzo da parte dei soci e dei collaboratori per creare una rete al fine di far conoscere le bellezze e le ricchezze dell’Isola in Germania».

«“Settimana Sarda Segreti & Sapori” è l’occasione per riscoprire e rivalutare il territorio della Sardegna, le attività produttive enogastronomiche locali oltre che far conoscere appieno le risorse culturali e monumentali che possiede la nostra Isola. L’evento è pensato come un vero e proprio cammino enogastronomico e culturale all’interno della nostra associazione assaporando i vini pregiati e la creatività degli artigiani».

In programma anche eventi musicali fra i quali quello di sabato 16 dicembre alle 18 con Elena Carta accompagnata dagli artisti “Antigas Serenadas”, una serata con musica e balli della tradizione.

