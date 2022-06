Grazie a una legge regionale in vigore al momento della presentazione delle liste – e poi impugnata dal Governo – tre sindaci sardi sono stati eletti, unici in italia, per il quarto mandato consecutivo in altrettanti Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti.

Si tratta di Giuseppe Ciccolini, centrosinistra, rieletto sindaco di Bitti, con il 55,4%; Samuele Antonio Gaviano, riconfermato a Serri; Franco Vellio Melas, rieletto a Siamanna.

"Esprimo grandissima soddisfazione per la fiducia che ancora una volta il paese ha riposto su di me e la nostra lista - il primo commento di Ciccolini dopo la rielezione. “Si tratta – aggiunge - di una vittoria netta che non lascia dubbi su quella che è la volontà di Bitti in questo momento. Il lavoro fatto da noi è sotto gli occhi di tutti: negli ultimi 10 anni il paese ha affrontato le emergenze drammatiche di due alluvioni e per questo abbiamo lavorato sodo. Per il futuro non ci accontenteremo del lavoro svolto per mettere in sicurezza il territorio, ma vogliamo trovare nuovi progetti e dare nuovo slancio alla nostra comunità".

