Black out elettrico all'ospedale di San Pietro e Cliniche universitarie di Sassari. La corrente è mancata verso le 14 e 45. Un'eventualità molto pericolosa per pazienti e reparti.

Tutto però si è risolto a tempo di record. Le autorità sanitarie hanno immediatamente chiamato una squadra di tecnici, che sono giunti dopo qualche minuto sul posto. Sono bastati 30 minuti per risolvere il grave inconveniente e la paura è passata.

Ora si cerca di stabilire le cause che hanno provocato il black out, affinché questi episodi non possano più ripetersi in futuro.

