Dopo un intervento di restyling il palazzetto dello sport Alberto Mura PalaMura è stato riconsegnato alle associazioni sportive. Un intervento complessivo che ha interessato la struttura: dal rifacimento del parquet alla sostituzione dei tabelloni dei 24 secondi, fino alla riqualificazione dei servizi igienici, il cambio dell'illuminazione e la sistemazione del tetto.

L'intervento più importante ha riguardato il parquet divorato dalle termiti, per cui si è reso necessario realizzare, con somme pari a 48mila euro, un nuovo pavimento con una superficie di 670 metri quadrati. Altri interventi hanno interessato il rifacimento dei bagni (8mila euro), la sostituzione dei tabelloni dei 24 secondi che si erano guastati rendendo la struttura non utilizzabile per il basket in carrozzina (6.100 euro). L'intervento di sostituzione dell'impianto di illuminazione è stato effettuato da Engie Italia con proiettori led che hanno sostituito le vecchie lampade. Nei prossimi mesi, grazie a un finanziamento della Rete metropolitana verranno effettuati dei lavori strutturali agli esterni del PalaMura, tra cui il rifacimento della recinzione.

"È dalla stagione sportiva 1999-2000 che al PalaMura non venivano eseguiti dei lavori così importanti - dichiara l'assessore allo Sport Simona Fois - per questo, fin dal nostro insediamento abbiamo individuato la necessità di intervenire subito. Il palazzetto ospita quotidianamente le attività di società sportive che, militando in campionati di prestigio, danno lustro alla città: meritano di operare nelle migliori condizioni”.

Sono in corso anche i lavori per il manto erboso del campo di piazza Cagliari e gli interventi di manutenzione nei campi 1 e 2.

© Riproduzione riservata