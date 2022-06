Sant'Antioco ha già la sua nuova Giunta comunale: a pochi giorni dalla rielezione il sindaco Ignazio Locci assegna le deleghe e sceglie quale suo vice Francesco Garau, il più votato alle amministrative con 767 preferenze.

"Il lavoro che ci attende - commenta il primo cittadino - sarà molto più duro e impegnativo del primo mandato. La città ha riposto grandi aspettative in questo gruppo politico e lo ha dimostrato attribuendoci un consenso senza precedenti".

Locci (che nella formazione della Giunta ha attribuito il ruolo di assessore ai primi cinque in ordine di voti ottenuti) tiene per sé le deleghe al Bilancio, Personale, Tributi e Sport. Nella squadra, insieme a Garau (Lavori Pubblici, Pianificazione Urbanistica) ci sono Roberta Serrenti (Coordinamento politiche strategiche per la comunità educante, Turismo e Spettacolo), Pasquale Renna (Edilizia Privata, Suape, Manutenzioni, Verde Pubblico, Demanio, Patrimonio, Servizi cimiteriali), Eleonora Spiga (Politiche Sociali), Luca Mereu (Pubblica Istruzione, Cultura, Beni culturali e archivistici, Parco Archeologico e Rapporti con le associazioni).

A queste si aggiungono le deleghe assegnate ai Consiglieri Comunali. “Benché non componenti formali della Giunta – chiarito Locci – considero i consiglieri comunali con delega assessori aggiunti a tutti gli effetti”. Si tratta di Rosalba Cossu (delega per la Scuola Civica di Musica Don Tore Armeni) e Mario Esu (Protezione Civile, Ambiente).

