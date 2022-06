Gigi Concu, candidato del centrodestra, è di nuovo sindaco di Selargius.

È bastato solo un turno di voto per sancire la vittoria del primo cittadino uscente, senza bisogno del ballottaggio.

Una ventina i punti di distacco inflitti allo sfidante di centrosinistra Franco Camba, mentre ancora più staccata è risultata la terza candidata Manuela Chia.

"I cittadini hanno voluto premiare la continuità”, il commento di Concu, prima della festa.

Il centrodestra vince al primo turno anche a Oristano, l’altro Comune sardo al voto con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

Massimiliano Sanna è risultato il più votato dei quattro candidati, staccando – anche in questo caso di una ventina di punti – l’altro Sanna, Efisio, candidato del centrosinistra. “Ringrazio i partiti della coalizione per aver creduto in me, è stato un modo per affrontare la campagna elettorale in maniera più convinta”, ha detto Massimiliano Sanna, quando le schede scrutinate in suo favore hanno toccato il 58%.

Alla luce dei risultati delle amministrative in Sardegna, non sono mancate le prime reazioni politiche: “La Sardegna ha bisogno di competenze, buona volontà, idee e progetti”, il commento di Aldo Salaris, coordinatore regionale dei Riformatori. “Quello che registrano oggi i Riformatori nei Comuni, sia dove si sono presentati con il proprio simbolo, Oristano e Selargius, come negli altri centri, dove abbiamo confermato i nostri sindaci e sono stati eletti tanti consiglieri comunali, è un grandissimo risultato che fa sperare in un futuro migliore. Il successo dei numeri è il successo delle persone, candidati che spinti dalla passione hanno messo al servizio della comunità di appartenenza competenze e tempo. A tutti gli eletti dei Riformatori va un augurio di buon lavoro”.

