Paolo Truzzu non è favorevole alla proroga dello stato d’emergenza.

Si inserisce anche il sindaco di Cagliari nel dibattito sullo stato d’emergenza per la pandemia di Covid-19, che scade il 31 dicembre e che il governo dovrà decidere se prorogare o meno per qualche altro mese.

“Lo stato d’emergenza deve avere un inizio e una fine”, spiega il primo cittadino, che si dice favorevole a un “ritorno al più presto alla normalità”.

Tuttavia, mette in guardia Truzzu, “la fine dello stato d’emergenza non deve significare lo smantellamento tutto ad un tratto di tutte le misure adottate per affrontare e combattere la pandemia”.

