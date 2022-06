Si parla di vitiligine nella nuova puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 21 giugno alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, la dottoressa Brunella Conti, dermatologa del San Giovanni di Dio.

La vitiligine è una malattia della pelle di origine sconosciuta, probabilmente autoimmune. È causata da una reazione eccessiva del sistema di difesa dell’organismo che attacca, per errore, le cellule produttrici del pigmento che determina il colore naturale della pelle determinando, così, la presenza di macchie bianche.

La malattia colpisce circa l'1% della popolazione mondiale senza differenze di sesso o di etnia e si verifica più frequentemente dopo i vent'anni di età, anche se può presentarsi in ogni momento della vita.

La terapia per la vitiligine ha lo scopo di ripristinare il colore naturale della pelle. L’aspetto estetico causato dalla malattia, per i pazienti può rappresentare un grande problema dal punto di vista psico-emotivo.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

