Un lavoro scientifico che svela la struttura tridimensionale a risoluzione atomica di uno dei maggiori complessi proteici dell'involucro cellulare del batterio Deinococcus radiodurans è stato pubblicato sulla rivista “Journal of Biological Chemistry”.

La ricerca, che riguarda l’organismo in grado di vivere in ambienti estremi con spiccate capacità di resistere a forte disidratazione, calore, e stress elettromagnetico, è stata guidata dai ricercatori dell'Università di Cagliari Dario Piano e Domenica Farci, grazie al finanziamento del National Science Center (Polonia) e ha coinvolto importanti istituzioni Europee quali la Warsaw University of Life Sciences SGGW (Polonia), la Jacobs University Bremen (Germania), l'European Synchrotron Radiation Facility (Francia), la Charles University e il Central European Institute of Technology Masaryk University (Repubblica Ceca), e la Umeå University (Svezia).

Il batterio in questione è attualmente un organismo unico nel suo genere per la sua capacità di resistere a una dose di radiazioni gamma 15mila volte superiore a quelle sufficienti a uccidere un uomo.

I risultati ottenuti dello studio potranno trovare applicazione in biomedicina per lo sviluppo di antibiotici di nuova generazione e nelle nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi biomateriali utilizzabili nella fotonica e per la produzione di biosensori.

(Unioneonline/s.s.)

