Al via le attività di screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero per gli utenti residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni di Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino.

Lo comunica la Assl di Sassari.

L’appuntamento è per le donne di età compresa fra i 25 e i 64 anni, che possono prenotarsi per il Pap test “contattando il numero verde gratuito 800 663355, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì dalle 15 alle 16", fa sapere la Assl.

Il Pap test è un esame gratuito, utile a diagnosticare precocemente il tumore della cervice uterina. Dovrebbe essere ripetuto con cadenza triennale.

