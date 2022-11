Sono stati ritirati dal mercato, dal produttore Food For All Snc, diversi lotti di cannella in polvere con i marchi Artigiano del Bio e Pensa Bio, per la presenza "dell'allergene anidride solforosa non dichiarato in etichetta".

Lo riporta il sito del Ministero della Salute, specificando i lotti interessati. Si tratta della cannella biologica in polvere “Artigiano del Bio”, in confezione da 1 kg, con i numeri 220105, 220207, 220427, 220704 e 220822 con scadenza rispettivamente il 30/04/2023, 04/07/2023 e 22/08/2023.

L'altro allarme riguarda la cannella biologica in polvere “Pensa Bio”, in confezione da 40 grammi, con i termini minimi di conservazione corrispondenti ai numeri di lotto: 20/07/2023, 05/10/2023 e 14/12/2023.

«A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche all'anidride solforosa di non consumare la cannella con i numeri di lotto segnalati e di restituirla al punto vendita di acquisto dove sarà rimborsata. Il prodotto è sicuro per i consumatori e le consumatrici che non sono allergici all'anidride solforosa», si legge sul sito del Ministero.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata