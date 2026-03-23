Buone notizie per tutti i cittadini di Solarussa rimasti senza medico di base. Da mercoledì 25 marzo sarà attivo l'Ambulatorio straordinario di comunità territoriale. Il servizio sarà attivo in via Garibaldi al civico 4 il mercoledì, dalle 16 alle 20 e il venerdì dalle 15 alle 20.

«All’Ascot potranno accedere i cittadini privi di assistenza medica di base, con particolare riferimento a quelli assistiti in precedenza dalla dottoressa Maria Francesca Sanna, temporaneamente assente – fa sapere la Asl di Oristano – i pazienti potranno recarsi gratuitamente presso l’Ascot, muniti di tessera sanitaria e della documentazione relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche, per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Assistenza domiciliare integrata, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali».

Al fine di evitare il sovraffollamento dell’ambulatorio, è consigliabile che i pazienti della dottoressa Sanna, residenti negli altri comuni, continuino a recarsi nelle sedi di residenza, ossia Samugheo, Simaxis e Villaurbana. In quest’ultimo comune l’Ascot, che ha sede in via Ottorino Angius, 5 è stato potenziato con due ulteriori turni settimanali, che resteranno operativi fino all’apertura di un nuovo Ascot nel vicino paese di Siamanna. Con l’attivazione dell’Ambulatorio straordinario a Solarussa, salgono a 39 gli Ascot attivati in provincia di Oristano per dare una risposta a tutte le persone che non hanno un’assistenza medica di base.

«Grazie all’apertura del nuovo servizio, una scelta condivisa con l’amministrazione comunale di Solarussa che ha seguito da vicino e caldeggiato questa soluzione, potremo restituire l’assistenza medica di base ai cittadini e alle cittadine del paese – ha spiegato la direttrice della Asl di Oristano Grazia Cattina – continueremo ora a lavorare per aprire una sede Ascot anche a Siamanna, che sarà dedicata agli assistiti residenti nel paese e nei vicini centri di Siapiccia, Siamaggiore, Villanova Truschedu e Zerfaliu.

Ricordiamo ancora una volta che gli Ascot rappresentano soluzioni temporanee ed emergenziali, non definitive. Parallelamente, infatti, stiamo lavorando per riorganizzare in maniera più strutturata l’assistenza sanitaria sul territorio, un modello in cui sarà determinante il ruolo delle Case di Comunità, strutture di prossima apertura».

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