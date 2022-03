Doppio appuntamento con la prevenzione per l’8 marzo a Selargius: per tutto il pomeriggio una squadra di medici e infermieri sarà a disposizione della cittadinanza per le visite senologiche, dermatologiche e gli screening per il diabete di tipo 2, ai quali ci si potrà sottoporre gratuitamente. “Un gesto concreto per ricordare l’importanza della prevenzione e andare incontro alle donne, spesso costrette ad attese inaccettabili per eseguire esami fondamentali, con tempi che questi due anni di pandemia hanno dilatato ancora di più”, osservano il sindaco Gigi Concu e l’assessore alle Politiche sociali Fulvia Perra, che ha organizzato l’evento.

“Crediamo sia un’occasione importante, non solo per le donne, per prenderci cura del nostro corpo e indagare sulle sintomatologie, spesso inascoltate, che accompagnano l’insorgenza del diabete di tipo 2, purtroppo sempre più diffuso anche nella nostra Regione”, sottolineano. “Una sorta di regalo simbolico che come Amministrazione abbiamo voluto fare alle donne, per la loro festa, e più in generale a tutti i selargini che avranno a disposizione tutto il pomeriggio di martedì, dalle 15 alle 18, nel centro di aggregazione di piazza Si ‘e Boi, per partecipare a questa utile iniziativa”.

Per quanto riguarda le visite senologiche e dermatologiche - organizzate in collaborazione con croce Rossa e la onlus Salute donna – ci si può prenotare oggi,” dalle 9 alle 11 al numero 3202958637. Per le visite diabetologiche non è richiesta la prenotazione e si procederà in ordine di arrivo”.





