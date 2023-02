Quanta frutta mangiare al giorno? Ce lo spiega il dottor Pietro Senette, nutrizionista.

“Five a day”, che tradotto letteralmente vuol dire “cinque volte al giorno”, è da sempre il riferimento alle porzioni: circa 80 grammi a porzione di frutta e verdura da mangiare, in totale, ogni giorno. Questa è la raccomandazione dell’organizzazione mondiale della sanità (OMS), che ormai da tempo sottolinea l’importanza di questa buona abitudine.

La frutta è infatti la nostra primissima alleata quando parliamo di salute. La regola del “five a day” è nata per garantire l’introduzione giornaliera dei nutrienti necessari per il buon funzionamento dell’organismo, in particolare vitamine e minerali.

Recentemente è emerso che a causa dell’impoverimento dei terreni, dell’inquinamento atmosferico, della lunga conservazione ma anche delle ibridizzazioni delle specie, la maggior parte dei benefici di alcuni alimenti naturali, in particolare della frutta, si sono ridotti notevolmente a causa della perdita di oltre il 50% dei loro nutrienti.

Ne consegue quindi che le stime sui nostri fabbisogni rischiano di apparire desuete, tanto che un recente studio scientifico conferma la bontà delle 5 porzioni al giorno ma allo stesso tempo ci suggerisce che 10 porzioni sarebbero ancora meglio, per un totale giornaliero di ben 800 grammi di frutta.

