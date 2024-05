L’Isola al Rimini Wellness con Sardegna Ricerche. L’agenzia regionale dal 30 maggio al 2 giugno presenterà il laboratorio “Slam – Sporting Life And Medicine”, nato dalla collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e l’Ufficio scolastico regionale della Sardegna.

Il progetto, attivo da poco più di un anno, si prepara a una vetrina d’eccezione, uno degli appuntamenti più importanti sul mondo del fitness a livello mondiale. Per l’occasione verrà presentato il workshop “Lo sport e la cura, la cura è lo sport”. L’incontro sarà l’occasione per approfondire il ruolo dello sport e dell’attività motoria come terapia sostitutiva e preventiva in alcuni ambiti specifici quali la riabilitazione e la prevenzione dell’osteoporosi e delle patologie cognitivo comportamentali. Un evento rilevante poiché a Rimini si incontrano produttori di attrezzature per l'attività fisica, i formatori, le associazioni di categoria, le medical spa, gli health center, i tecnici delle scienze riabilitative, ma anche gli esperti di turismo e design oltre che gli appassionati di wellness.

Il laboratorio Slam, ospitato nel Parco scientifico e tecnologico di Pula, è nato nel 2022 con l’obiettivo di costituire un centro regionale di riferimento, basato anche sull’utilizzo di tecnologie IoT, per svolgere ricerche scientifiche e tecnologiche sull’esercizio fisico e lo sport. Tra i progetti avviati quest’anno ci sono anche le attività formative organizzate con le scuole secondarie di secondo grado, durante le quali le classi sono state trasformate in pool di aspiranti ricercatori capaci di eseguire e analizzare test biometrici e metabolici, secondo i protocolli proposti dallo staff medico del laboratorio, da mettere in relazione con gli effetti sulle performance sportive e la salute.

Decisamente promettenti anche le collaborazioni siglate con la Fiso Sardegna (Federazione Italiana Sport Orientamento – sezione regionale) e il Parco di Gutturu Mannu per la promozione degli sport outdoor, oltre al coinvolgimento di alcuni sportivi. «Il laboratorio è un tassello fondamentale di un progetto più ampio che Sardegna Ricerche vuole avviare nella sede di Pula. L’obiettivo è realizzare un punto di riferimento regionale per la salute e il benessere grazie al costante dialogo tra natura, scienza, sport, medicina e tecnologia che al Parco trovano casa» ha sottolineato Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche.

