Il mese di maggio porta con sé una varietà di opportunità per abbracciare uno stile di vita sano attraverso precise scelte alimentari.

Con la primavera che fa capolino e ci strizza l’occhio è il momento ideale per fare il pieno di prodotti freschi e nutrienti, sfruttando al massimo le deliziose risorse disponibili in questa stagione.

Questo mese offre infatti una ricca selezione di frutta e verdure di stagione, la fragola in primis, regina della famiglie delle rosacee, non solo deliziosa, ma anche una fantastica fonte di vitamina C che svolge un ruolo essenziale per il sistema immunitario e la nostra pelle. Seconde ma non per importanza e gusto, le ciliegie sono sicuramente tra i frutti più nutrienti e salutari. Contengono infatti potenti antiossidanti, le antocianine, in grado di ridurre il rischio di malattie cardiache e invecchiamento precoce.

Nel podio a pari merito non possono certo mancare i piselli, ottima fonte di proteine vegetali che mettono d’accordo onnivori, vegetariani e vegani.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

