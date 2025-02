Il cheratocono è una malattia degenerativa della cornea che, se non diagnosticata precocemente, può portare al trapianto corneale, soprattutto nei giovani adulti. La malattia colpisce circa 1 persona su 2000 nel mondo occidentale e in Sardegna sembra avere una prevalenza più alta. Venerdì alle 15.30 sarà presentato il progetto "Guardare al futuro" nella sede sassarese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) in via Quarto 3 a Sassari e inline su Zoom.

Gli obiettivi del progetto sono sensibilizzare la popolazione scolastica sul tema, attuare in due anni un programma di screening per la diagnosi precoce tra 5.000 studenti delle scuole superiori di Sassari, di età compresa tra i 14 e i 19 anni e mappare la prevalenza del cheratocono tra i giovani della città e dei paesi dell’hinterland. Lo screening avverrà attraverso esami diagnostici non invasivi come la topografia corneale, l’autorefrattometria e l’esame alla lampada a fessura, visite nelle scuole tramite un ambulatorio mobile oftalmico e raccolta e analisi trimestrale dei dati per monitorare i progressi e l’efficacia del programma.

Interverranno alla presentazione il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il Presidente Uici Italia Mario Barbuto, il presidente UICI Sassari Francesco Santoro, il direttore della Clinica Oculistica di Sassari Antonio Pinna, la vicepresidente I.A.P.B. Sassari Laura Giorico. Coinvolti i dirigenti scolastici delle scuole superiori di Sassari grazie alla collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Dott.ssa Anna Massenti.

