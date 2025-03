È una patologia che colpisce in particolare le donne e può essere invalidante se non diagnosticata e trattata in tempo. Venerdì 28 alle ore 16 la biblioteca della Clinica Medica in Viale San Pietro 8 a Sassari ospita un convegno dedicato alla prevenzione e alla cura dell’osteoporosi.

All’evento interverranno esperti del settore tra cui il professor Gianluca Erre, responsabile della struttura di reumatologia della AOU di Sassari, il dottor Ilario Carta, medico della AOU esperto in medicina nutrizionale, e il dottor Gildo Motroni responsabile della Fisiatria della AOU di Sassari.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla MOC calcaneare, un esame rapido e non invasivo per la valutazione della densità ossea. Le misurazioni verranno effettuate in ordine di arrivo, previa registrazione all’ingresso, offrendo così un’importante opportunità di prevenzione a tutti i partecipanti.

L’iniziativa, organizzata da ASMAR (Associazione Malattie Autoimmuni e Reumatologiche) in collaborazione con la struttura di reumatologia della AOU di Sassari e sostenuta dalla Regione Sardegna, rientra in un progetto più ampio volto alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle malattie reumatologiche.

© Riproduzione riservata