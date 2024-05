Nuovi appuntamenti con la campagna di prevenzione oncologica organizzata dal Comune in collaborazione con la Lega italiana per la lotta contro i tumori. La campagna è dedicata a tutti i cittadini maggiorenni: per aderire all’iniziativa è necessario prenotare la propria visita. Si parte il 22 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 14,30alle 17,30 nel Centro di aggregazione sociale di via Giotto, con la visita dermatologica. L’appuntamento successivo si terrà il 15 giugno dalle 9,30 alle 12 a Cagliari, nella sede della Lilt, in via Machiavelli 47. Le adesioni vanno presentate entro domani: per informazioni e per il ritiro dei moduli di adesione possibile recarsi al Centro di aggregazione sociale, aperto dal lunedì al venerdì dalle15 alle 19,30. Qualora il numero delle richieste sia superiore a quello dei posti disponibili, il Servizio sociale provvederà a stilare una graduatoria dando la precedenza agli utenti in possesso della certificazione Isee più bassa.

