San Vito: fioriscono i bulbi di tulipano per dare nuove speranze contro il cancroMessi a dimora dagli alunni delle scuole locali, rientrano nel progetto dell’associazione “Il Giardino di Lu” che sostiene la ricerca contro il tumore ovarico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da qualche anno il Comune di San Vito ha scelto di sostenere il progetto sulla ricerca oncologica (cancro ovarico), mediante un dono solidale offerto agli alunni delle scuole locali consistente in un sacchetto contenente alcuni bulbi di tulipano, acquistati dall’associazione “Il Giardino di Lu".
Bulbi, che gli stessi alunni, con tanta cura hanno messo a dimora in una piccola area del parchetto urbano durante l’inverno, grazie anche alla disponibilità della dirigenza scolastica.
«In questi giorni - si legge in una nota sul sito del Comune - la meravigliosa fioritura di questi bulbi annuncia l’arrivo della primavera e ricorda a tutti noi che un piccolo gesto di solidarietà può aiutare a donare speranza a tante donne che vivono nella paura e nella sofferenza».