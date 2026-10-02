La Asl del Medio Campidano è da tempo in prima linea per la prevenzione dei tumori e ora con la struttura complessa di promozione della salute e il centro screening, in collaborazione con i consultori familiari, promuove a ottobre una nuova serie di appuntamenti a accesso libero per l’esecuzione del pap-test, esame fondamentale per la prevenzione del cancro del collo dell’utero. L’iniziativa è completamente gratuita e non occorre l’impegnativa medica. Il test è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, residenti o domiciliate nei 28 Comuni della Asl del Medio Campidano e che hanno effettuato l’ultimo esame di screening da più di tre anni. ci saranno diverse giornate dedicate alla prevenzione con gli open day: il 2 ottobre a San Gavino dalle 8.30 alle 13, a Guspini il 26 ottobre dalle 8 alle 12.30 e a Villacidro il 27 ottobre dalle 15 alle 18. Durante gli open day sarà presente anche il personale dedicato del Centro Screening per fornire informazioni e supportare le cittadine nella prenotazione di altri esami di screening oncologico. Per ulteriori informazioni è attivo il Numero Verde 800 339 233. Per l’esecuzione del test ei tre giorni precedenti l’esame la Asl del Medio Campidano raccomanda di non aver avuto perdite ematiche, rapporti sessuali e di non aver utilizzato lavande, ovuli o terapie locali.

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