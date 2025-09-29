«Rinnovare i sistemi per le cure dei tumori a Sassari». L'appello viene dal consigliere regionale Aldo Salaris ed è rivolto alla Regione: «La struttura complessa di Radioterapia oncologica dell’AOU di Sassari dispone dal 2012 di un sistema di brachiterapia microSelectron Digital V3, con i relativi accessori. Oggi quell’apparecchiatura è superata e non più adeguata ai livelli di cura richiesti».

Salaris chiede un aggiornamento tecnologico, per fornire ai pazienti le tecniche più avanzate di radioterapia interventistica, già disponibili al Mater Olbia e all’Arnas Brotzu. Il consigliere regionale ha chiesto

con un’interrogazione alla governatrice Alessandra Todde e all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi il rinnovo del sistema di brachiterapia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, hub oncologico di II livello e punto di riferimento per l’intero Nord Sardegna, che nel solo 2023 ha trattato oltre 800 pazienti.

«La brachiterapia – aggiunge Salaris – è fondamentale per numerosi tipi di tumori: ginecologici, cutanei, testa-collo (incluso vestibolo nasale), esofagei, broncopolmonari e ano-rettali, con un fabbisogno stimato di circa 50 trattamenti l’anno nella stessa AOU di Sassari. È una tecnologia che consente grande precisione, riduce l’irradiazione dei tessuti sani e garantisce una migliore qualità di vita ai pazienti».

Oltretutto, a causa della mancanza di questo servizio, riferisce l'ex assessore regionale, i pazienti sottoposti a intervento per carcinomi del vestibolo nasale a Sassari sono costretti a completare il trattamento al Mater Olbia, con un evidente disagio e un fenomeno di mobilità sanitaria interna che potrebbe essere evitato. «Per l’attivazione del servizio sono richieste risorse minime aggiuntive da integrare con l’attuale organico senza necessità di un team esclusivamente dedicato. Chiedo pertanto alla Regione di intervenire al più presto per aggiornare l’apparecchiatura di brachiterapia dell’Aou di Sassari, così da migliorare l’offerta di cura per i pazienti del Nord Sardegna e ridurre i disagi legati agli spostamenti. Attendiamo una risposta concreta dalla Presidente Todde e dall’Assessore alla Sanità Bertolazzi».

© Riproduzione riservata