Quasi 15mila test eseguiti, per una copertura di oltre il 60% della popolazione scolastica, con 299 giovani risultati positivi al Covid-19 e un'incidenza pari al 2,03%, perfettamente in linea con il dato regionale complessivo.

Sono i numeri della campagna di screening per il contrasto alla diffusione del Covid-19, in vista della riapertura delle scuole dopo le festività natalizie, organizzata nello scorso weekend dall'ASL n. 3 di Nuoro, in collaborazione con i Comuni e le istituzioni scolastiche del territorio.

Il monitoraggio ha rappresentato anche il primo, non certo facile, banco di prova per la neonata Azienda socio-sanitaria locale n. 3.

“È stato un lavoro di squadra molto impegnativo, non semplice ma assolutamente necessario - sono le parole del Direttore Generale dell'ASL n. 3, Paolo Cannas, insediatosi il 4 gennaio - per il quale ringrazio soprattutto i Comuni, senza i quali sarebbe stato impossibile arrivare a questo risultato, e i dirigenti scolastici, che hanno supportato le strutture aziendali ASL nell'organizzazione della campagna”.

I DATI – Entrando nel dettaglio, sul totale complessivo di 14.696 tamponi antigenici somministrati a studenti delle scuole, personale scolastico e Ata che, volontariamente, hanno scelto di sottoporsi al test, ben 8.781 sono stati effettuati nel Distretto Socio Sanitario di Nuoro, con 188 positivi e un'incidenza del 2,14%. Sono stati 3117 i test effettuati nel Distretto di Siniscola, che hanno rilevato 74 positivi e un'incidenza del 2,37%. Nel Distretto di Macomer, su 1.387 tamponi solo 9 sono risultati positivi (incidenza 0,65%). Infine il Distretto di Sorgono, il primo ad aver avviato la campagna dalla mattina di sabato 8 gennaio, ha registrato 28 positivi su 1.411 test e un'incidenza pari al 1,98%.

