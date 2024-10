Trecento visite con ecografia in un anno, e un nuovo percorso di prevenzione quartese che riparte con l’Ottobre rosa e la campagna oncologica gratuita “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, promossa dall’associazione Mai più sole in collaborazione con il Comune. Un nuovo ciclo di visite senologiche che anche stavolta durerà tutto l’anno.

Oggi la presentazione nella sede comunale di via Zara, lì dove si concentrerà lo screening gratuito 2024, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19 (con prenotazione chiamando al numero 3518900247 o scrivendo alla mail info@maipiusole.com.).

«La prevenzione significa anticipare e magari disinnescare i problemi, intercettandoli prima che la patologia si manifesti», le parole dell’assessore comunale ai Servizi sociali Marco Camboni. «A volte capiamo veramente l'importanza di certi progetti solo quando veniamo toccati da vicino, ci accorgiamo di quanto la riuscita di questi percorsi possa condurre a una sorta di rinascita. Il contributo dell’associazione è grande anche in termini di accompagnamento del paziente nella malattia, un contributo magari non paragonabile alla cura vera e propria, ma comunque utilissimo ai fini di un miglioramento della qualità della vita».

Accanto a lui la segretaria di Mai più sole contro il tumore, Valentina Ligas: «Grazie per l'ospitalità che ci offrite in questi spazi belli e funzionali, nei quali ci siamo sentite e ci sentiamo sempre a casa. Penso sia importante sottolineare il percorso fatto, quanto abbiamo seminato in questi quattro anni e i frutti che abbiamo raccolto. Avevamo iniziato con le visite con palpazione e poi, grazie anche al contributo di altre associazioni e quindi a un bellissimo lavoro di squadra, siamo riuscite ad avere un ecografo portatile che ci ha permesso di avviare le visite con ecografia. E lo stesso gioco di squadra – aggiunge Ligas – si attua con i medici: se non ci fossero professionisti del settore con questa sensibilità oggi tutto questo non sarebbe possibile».

Presente anche il dottor Massimo Dessena, che ha parlato in rappresentanza dei 10 medici che si alternano in ambulatorio: «Noi portiamo il nostro contributo gratuitamente, perché chi lavora in ambiente oncologico sa quanto il nostro lavoro cambia quando facciamo una diagnosi precoce, che ci consente di fare un intervento più limitato e delle cure meno aggressive». Importanza della prevenzione sottolineata anche dalla presidente della commissione Politiche sociali Marina Del Zompo: «La tempestività in queste situazioni è fondamentale: lo dico da sopravvissuta; ho avuto un tumore e oggi amo pensare che sono qui perché in quel frangente ho avuto una diagnosi rapidissima, visto che dopo solo una settimana ho affrontato l’intervento e ho potuto iniziare le mie cure». È intervenuta anche la capogruppo di Rinascita Valeria Piras: «Questa iniziativa offre qualcosa di concreto, perché è importante l'informazione, ma lo è ancora di più agire il prima possibile. E il grande successo dello screening deriva anche dall’ambiente ospitale in cui le cittadine fanno le visite, e dal sorriso con cui vengono accolte dalle ragazze di ‘Mai più sole’, che crea un clima di serenità utile a far capire che lo screening è necessario tutti gli anni, dev’essere una buona e costante abitudine».

© Riproduzione riservata