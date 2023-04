Quali condimenti mettere sui cibi? Risponde Pietro Senette, nutrizionista e ricercatore:

Spesso passare da un piatto semplice e nutriente ad uno anche sfizioso è una semplice questione di condimenti. Ne esistono tanti, in alcuni casi pratici, altre volte insoliti o bizzarri: l’importante è che siano sempre salutari! Uno di quelli più pratici, versatili e tradizionali in Italia è il pesto.

Partendo da pochi ingredienti come il basilico, ricco in vitamina k e manganese, con spiccate proprietà antinfiammatorie, potete prepararlo in casa velocemente con l’aggiunta di qualche pinolo o in alternativa delle noci nella versione totalmente vegetale oppure con addizionata una spolverata di formaggio grattugiato per accontentare anche i palati più esigenti.

Altre varianti salutari e pratiche necessitano di poche verdure, come broccoli, zucchine o melanzane insaporiti con aglio o cipolla, una per volta o anche uniti sapientemente e che possono accompagnare primi e secondi piatti dopo esser passate al mixer e dosate direttamente sul primo o sul secondo piatto pronti per essere serviti.

Infine, per gli estimatori del condimento non è un’idea sbagliata usare i suddetti nella preparazione di qualche gustosa bruschetta da usare come antipasto.

