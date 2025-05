Il nutrizionista ci spiega come tenerlo sotto controllo attraverso la nostra dieta

Il colesterolo è una molecola fondamentale per l’organismo umano: entra nella composizione delle membrane cellulari, è precursore della vitamina D, degli ormoni steroidei e dei sali biliari. Tuttavia, quando presente in eccesso, soprattutto nella sua forma LDL (cosiddetto “colesterolo cattivo”), rappresenta un fattore di rischio significativo per malattie cardiovascolari, come infarto e ictus.

Come nutrizionista, ritengo che l’alimentazione sia il primo strumento di prevenzione e trattamento naturale di tutte le dislipidemie, comprese quelle legate ad alterati valori delle LDL. Quando mangiamo in modo sbilanciato, con eccesso di proteine animali, zuccheri raffinati, grassi saturi e cibi industriali, il corpo si trova in uno stato di intossicazione e sovraccarico metabolico. In questa condizione, il fegato reagisce producendo più colesterolo del necessario, non per errore, ma come meccanismo di difesa e adattamento.

Sintetizzando: il colesterolo endogeno è regolato dal fegato… ma il fegato risponde alla dieta!

DOTT. PIETRO SENETTE

NUTRIZIONISTA E RICERCATORE

