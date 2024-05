Dalla Regione in arrivo nuovi fondi per le donne che intendono accedere alle tecniche di procreazione eterologa, ovvero quella con gameti donati da individui esterni alla coppia.

La somma assegnata – che servirà a coprire le spese sanitarie e le spese di viaggio sostenute – è di 300mila euro.

«Su proposta dell’assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Armando Bartolazzi, – si legge in una nota diffusa dall’amministrazione Todde – la Giunta ha proposto l’assegnazione di un finanziamento di 300 mila euro alle Aziende socio sanitarie locali per l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Le somme serviranno per la copertura delle spese sanitarie e delle spese di viaggio».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata