Prima di partire non basta più controllare il passaporto. A Oristano apre il Centro di Medicina del viaggiatore, un nuovo servizio della Asl pensato per ridurre i rischi sanitari legati ai viaggi internazionali e offrire indicazioni chiare a chi si sposta all’estero per turismo, lavoro, volontariato o per rientrare nel proprio Paese d’origine.

Il servizio è attivo nella sede del Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione, in via Carducci 35. Qui è possibile ricevere consulenze mirate sulla situazione sanitaria dei Paesi di destinazione, sulle vaccinazioni consigliate, sui farmaci utili da portare con sé e sulle precauzioni da adottare per evitare problemi legati a cibo, acqua e condizioni ambientali.

L’ambulatorio si occupa anche di prevenzione specifica contro malattie endemiche come malaria, Dengue e febbre gialla, con indicazioni personalizzate e somministrazione dei vaccini quando necessari. Il Centro segue i viaggiatori anche al rientro, offrendo consulenze in caso di disturbi o dubbi dopo il viaggio.

L’accesso avviene su appuntamento, da richiedere via mail all’indirizzo vaccinazioni@asloristano.it.

L’ambulatorio è operativo il lunedì e il venerdì dalle 11 alle 13. Nella richiesta devono essere indicati dati anagrafici, recapito telefonico, meta e durata del viaggio, eventuali scali aeroportuali e informazioni sullo stato di salute, allegando il libretto vaccinale se disponibile.

La Asl raccomanda di prenotare con almeno due o tre mesi di anticipo per consentire il completamento dei cicli vaccinali. Informazioni sul sito www.asl5oristano.it o al numero 0783 317704.

