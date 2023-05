Il tumore del cavo orale si sviluppa con maggiore frequenza sulla lingua, la mucosa delle guance e sul pavimento della bocca. La sua incidenza complessiva è in aumento, e così pure il tasso di mortalità. Per questa ragione è importante che , in occasione della giornata mondiale per la prevenzione del tumore al cavo orale del 13 maggio scorso, ha avuto luogo anche quest’anno l’Oral Cancer Day, che inaugura il mese della prevenzione del carcinoma orale.

Nelle piazze di molte città d’Italia, una lista di professionisti volontari dell’Associazione nazionale Dentisti italiani (ANDI) si è messa a disposizione per fissare un controllo gratuito, dal 15 maggio al 16 giugno, che si può prenotare chiamando il numero verde 800 058 444 o visitando il sito www.oralcancerday.it.

«Per aumentare il numero dei casi diagnosticati precocemente, riducendo quindi la mortalità a 5 anni, ancora oggi troppo elevata in Italia e non solo, i dentisti italiani dedicheranno un’intera giornata alla sensibilizzazione e all’informazione dei cittadini attraverso l’insegnamento di alcune semplici pratiche — come l’auto-esame della bocca — e la diffusione di alcuni utili consigli per adottare uno stile di vita corretto, che prevenga l’insorgenza del tumore del cavo orale», spiega Roberto Macis, odontoiatra e responsabile della fondazione ANDI per la Sardegna e consigliere provinciale dell’ANDI: «Promuovere la salute orale e garantire l’accesso alle cure anche per le fasce più deboli della popolazione, questo è il nostro impegno», continua Macis: «La salute della bocca deve essere un diritto per tutti e la prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé ed evitare l’insorgere di malattie».

Senza dubbio l’azione più importante che si può fare è prevenire: almeno una volta ogni sei mesi sottoporsi a una visita periodica dal proprio dentista; smettere di fumare e non abusare di alcolici (nel 75% dei casi, infatti, questa forma di carcinoma è legato all’abuso di queste sostanze; Il 90% dei soggetti affetti da carcinoma orale sono fumatori abituali); adottare prassi alimentari più sane: seguire una dieta ricca di frutta e verdura, povera di grassi e che privilegi i cibi integrali; migliorare la propria igiene orale seguendo i consigli del dentista e imparando come si esegue l’autoesame della bocca; se ci si trova ad affrontare cure oncologiche, parlarne con il dentista: esistono specifici protocolli odontoiatrici da seguire in questi casi.

L’Oral Cancer Day è una campagna di sensibilizzazione realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione ANDI con le più importanti associazioni per la salute orale (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Società italiana Chirurgia maxillo-facciale, Società italiana di Patologia e Medicina orale, Società italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervicofacciale, Associazione italiana Otorinolaringoiatri libero professionisti), con l’obiettivo di offrire al pubblico un’opportunità concreta di prevenzione.

L. M.

