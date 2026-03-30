Promuovere la prevenzione, diffondere la conoscenza dell'ictus e rafforzare la rete di supporto per pazienti e familiari: sono questi i temi al centro dell'incontro in programma oggi alle 16 nella sala conferenze del settimo piano dell'Ospedale SS. Annunziata.

Protagonista dell'iniziativa sarà A.L.I.Ce. Sassari ODV - Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale, realtà del Terzo Settore attiva sul territorio con l'obiettivo di informare la cittadinanza, orientare i pazienti nei percorsi di cura e riabilitazione e offrire un punto di riferimento per le famiglie. L'associazione riunisce volontari, operatori sanitari e pazienti che mettono a disposizione competenze ed esperienze per sostenere attività di sensibilizzazione e supporto. Un impegno rivolto in particolare ai cittadini, spesso poco consapevoli dei fattori di rischio e dei segnali precoci dell'ictus.

Il modello si inserisce in una rete già attiva a livello nazionale, con esperienze consolidate in regioni come Liguria e Valle d'Aosta, dove A.L.I.Ce. rappresenta un punto di riferimento per la prevenzione primaria. Determinante il rapporto con la Stroke Unit dell'Aou di Sassari, che costituisce il principale riferimento clinico per la presa in carico dei pazienti.

«A.L.I.Ce. Sassari rappresenta uno strumento importante per rafforzare il legame tra ospedale e territorio - sottolinea Alessandra Sanna, direttrice della Stroke Unit - e per promuovere una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio e sull'importanza di riconoscere tempestivamente i sintomi».

Nel corso del pomeriggio si alterneranno interventi dedicati ai diversi aspetti dell'ictus, dalla prevenzione alla gestione clinica, fino ai percorsi riabilitativi e al supporto socio-assistenziale. Ad aprire i lavori saranno Maria Teresa Deledda e Antonella Sanna, componenti del direttivo, seguite dall'intervento di Aldo Meloni sul ruolo di A.L.I.Ce. nello sviluppo delle Stroke Unit. La direttrice Alessandra Sanna approfondirà le strategie di prevenzione e gestione nell'ambito dello Stroke Action Plan, mentre la fisioterapista Pinuccia Sanna e la logopedista Ivana Corongiu si soffermeranno sui percorsi di recupero e riabilitazione post-ictus. A completare il quadro sarà il contributo dell'assistente sociale Gabriella Sanna sulla rete dei servizi e il supporto alle famiglie. Le conclusioni saranno affidate a Maria Teresa Deledda, Pier Gavino Piras e Antonella Sanna.

(Unioneonline)

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