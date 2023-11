Per prenotare le vaccinazioni a Porto Torres da oggi sarà possibile contattare il numero verde 800334466, dalle ore 8 alle 18.

Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica lancia un appello alla popolazione: «Per consentire una migliore programmazione delle operazioni di vaccinazione, chiediamo ai cittadini di prenotare il vaccino e di presentarsi all’orario prestabilito così da evitare inutili attese».

Le prenotazioni si ricevono dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, mentre le somministrazioni si effettueranno lunedì e mercoledì dalle 12 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.45, martedì dalle 8.30 alle 12, il 30 novembre e il 7 dicembre dalle 8.30 alle 12.

Rientrano nella categoria di persone fragili, a cui il vaccino viene offerto gratuitamente, le persone di età superiore ai 60 anni, tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni alla data di vaccinazione, donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza, persone di età compresa tra i 6 e i 60 anni affetti da gravi patologie, soggetti di qualunque età ricoverati in strutture per lungodegenza. Inoltre godono del servizio gratuito i familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato), personale sanitario e delle forze dell’ordine, donatori di sangue e personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte d’infezione da virus influenzali non umani: allevatori; addetti all’attività di allevamento; addetti al trasporto di animali vivi; macellatori e vaccinatori; veterinari pubblici e libero-professionisti.

