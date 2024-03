Neoplasie mammarie, ictus, mappatura nei/melanoma e neoplasie tiroidee, cardiopatie, diabete di tipo 2 e obesità (con consulenze dietologiche e nutrizionistiche), tumore alla prostata; oltre ad esami specifici per la prevenzione del tumore colon/retto.

Si è conclusa a Porto Cervo la terza edizione di “Le settimane gratuite della prevenzione”, l’iniziativa per il sociale del Gruppo Smeralda Holding, parte del programma “Smeralda Holding per il territorio”, che ha offerto ai residenti della comunità locale la possibilità di effettuare visite mediche specialistiche gratuite con l’obiettivo di aiutare a prevenire l’eventuale insorgenza di malattie o individuare possibili fattori di rischio.

«La grande adesione alle “Settimane della prevenzione” - ha dichiarato Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding – ci ha confermato il valore di questo progetto, nato tre anni fa per offrire un servizio gratuito alle persone della comunità e, allo stesso tempo, sensibilizzare verso la rilevanza che la prevenzione ricopre per la salute di ognuno di noi».

Il bilancio dell’iniziativa ha superato anche quest’anno le aspettative con 565 visite di controllo effettuate, il 50% in più rispetto a quelle previste. Il programma, inizialmente distribuito su 40 giornate, è stato poi esteso per altri 32 giorni, raggiungendo un totale di due mesi di controlli gratuiti per la comunità, dal 22 gennaio al 20 marzo scorso, per cercare di rispondere il più possibile, e compatibilmente con la disponibilità degli specialisti, a un numero altissimo di richieste superiore a quanto inizialmente atteso. In particolare, sono state aggiunte 8 giornate per la prevenzione senologica e l’ecografia al seno, 9 per la prevenzione cardiologica, 4 per la mappatura dei nei, 2 per l’ictus e una per gli esami alla tiroide.

